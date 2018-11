Condannato a 15 anni per lo sfregio a Gessica

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sembra un film, è incredibile finire così quella che è stata una relazione d'amore. È una persona con cui ho dormito tre anni. Ma se l'è cercata, ha fatto tutto lui». Sono le prime parole di Gessica Notaro - la showgirl riminese con il volto rovinato dall'acido per l'aggressione subita il 10 gennaio 2017 dal trentenne di origine capoverdiana - alla condanna in appello inflitta all'ex fidanzato Edson Tavares.Oltre alla condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni, i giudici della Corte di appello di Bologna hanno confermato i risarcimenti alle parti civili e l'espulsione a fine pena per Edson Tavares. «Per il momento mi consola, poi vedremo. Quando esce starò attenta, nonostante l'espulsione», ha commentato la ragazza vittima vittima di stalking aggiungendo: «Quindici anni sono forse più di quanto mi aspettavo, ma è andata bene così».riproduzione riservata ®