Case vacanza da sogno, pacchetti di soggiorni in hotel superlusso a cinque stelle a prezzi stracciati, proposti e venduti ad ignari acquirenti che al posto della luna di miele si sono trovati a vivere un incubo quando arrivati a destinazione hanno scoperto di essere stati truffati.

Sono centinaia i turisti rimasti con l'amaro in bocca che hanno denunciato il raggiro alla sezione financial cybercrime della polizia postale e delle comunicazioni di Roma. Allettati dalle offerte convenienti degli annunci che il truffatore pubblicava sui siti di e-tourism commerce, si facevano abbindolare e sborsavano centinaia di euro pur di accaparrarsi la vacanza last minute in luoghi paradisiaci.

L'uomo finito in manette dopo un' indagine informatica durata diversi mesi, aveva precedenti penali specifici ed è residente a Colle Prenestino. I detective lo hanno sempre considerato un mago dell'informatica, tanto che riusciva a incassare acconti ed in molti casi l'intera somma che veniva versata su carte prepagate intestate a dei prestanome. L'abilità del malvivente consisteva soprattutto nel clonare gli indirizzi di posta elettronica degli alberghi e delle agenzie che affittavano i resort ed ad avviare una trattativa con i clienti interessati, senza sapere che in realtà all'altro capo della rete sedeva un impostore.(E.Orl.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

