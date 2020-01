Blitz nelle piazze di Roma sud In manette trenta pusher

Emilio Orlando

Piazze di spaccio della Capitale sempre più frequentate da tossicodipendenti e spacciatori. Quelle di Roma sud le più gettonate da chi è in cerca di sballo. Lo confermano gli arresti ed i sequestri di polizia e carabinieri, che nell' ultimo week end hanno toccato quota 30 e una decina di chili di stupefacente sequestrato.

Un record raggiunto in 36 ore di incessante attività antidroga e di controllo del territorio messa a punto dal questore Carmine Esposito e dal comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro. In campo gli uomini dei commissariati Aurelio, Esquilino, Viminale e del reparto volanti. A San Basilio in via Corinaldo ed in via Aldo Bozzi, quadrilatero dello spaccio gestito dalle famiglie Marando e Pupillo i detective dell'Arma ed i poliziotti hanno arrestato un uomo ed una donna che vendevano dosi di cocaina.

Sulla stessa strada dove i pusher si muovevano coperti da sentinelle e vedette che dai tetti controllano l' arrivo della polizia sono stati rimossi dieci barili con i bracieri per bruciare la droga in caso di controlli e alcune tettoie in legno utilizzate come coperture.

L'imponente blitz è proseguito anche a Tor Bella Monaca, Termini ed intorno a San Pietro dove sono state ammanettate 9 persone e recuperate 100 dosi tra marijuana, cocaina, crack ed eroina. Nelle tasche dei venditori di morte sono stati trovati durante le perquisizioni personali 1800 euro in contanti. Nel quartiere Aurelio i poliziotti hanno sequestrato 150 grammi di cocaina dentro una cassetta di sicurezza in casa di un pregiudicato e 16.880 euro in contanti.

Gli agenti Tiziana Lorenzo del commissariato di Primavalle, dopo aver visto alcuni movimenti sospetti sotto casa di uno spacciatore in via di Casal Lumboroso sono entrati in azione ed hanno scoperto una serra in costruzione di 80 metri quadri in costruzione per la coltivazione di marijuana e 5 chili di erba nascosta in un armadio destinata alla vendita nella zona. Dentro il parco di Colle Oppio, i poliziotti del Celio hanno ammanettato un cittadino del Mali mentre cedeva un pezzo da 20 euro di eroina.

