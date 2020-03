Bertolaso positivo al Covid: «Ma vincerò»

«Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento».

Guido Bertolaso annuncia il contagio inviando un messaggio su Facebook. Il consulente del presidente della Regione Lombardia rassicura anche i cittadini: «Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell'ospedale Fiera (a Milano) e coordinerò i lavori nelle Marche per una struttura da 100 posti letto di terapia intensiva. Vincerò anche questa battaglia».

Proprio nelle Marche si propagano le conseguenze del contagio di Bertolaso: il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, si è messo in quarantena dopo aver partecipato, con guanti e mascherina, a riunioni (ad Ancona) con l'ex capo della Protezione civile. Invece il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, annuncia che non ha alcuna intenzione di «tornare in quarantena. Con Bertolaso non ho avuto nessun contatto stretto perché l'ho visto soltanto domenica al sopralluogo alla Fiera, ma non siamo stati vicini. L'ho visto solo due minuti quando ci siamo salutati con il braccio».

Numerosi i messaggi della politica a Bertolaso, tutti augurano una pronta guarigione. «Forza Guido Bertolaso», afferma su Twitter Giorgia Meloni: «A nome mio e di tutta Fratelli d'Italia, un grande abbraccio». «Tutti con te, Guido. Un abbraccio», scrive Matteo Renzi. Mentre l'altro Matteo, Salvini, afferma: «Anche lui era in giro come un matto a verificare ospedali e strutture, non si è mai risparmiato. E lo ringrazio». La costruzione dell'ospedale anti Covid alla Fiera, conferma la Regione Lombardia, non subirà ritardi. (M.Fab.)

