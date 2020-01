Barberini, la riapertura slitta ancora

Slitta ancora la riapertura della fermata Barberini della metro: chiusa da 290 giorni, resta bloccata per una delle 4 scale mobili che, messa alla prova, non ha ancora superato il collaudo. Dovrà quindi essere nuovamente sottoposta a interventi tecnici e poi ad una nuova verifica. Servirà quindi l'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti. E intanto il tempo passa, la fermata è chiusa da marzo scorso, dal giorno in cui la scala andò ko per il crollo di uno scalino. Non si placano le polemiche da parte degli utenti e dei negozianti senza trasporto pubblico: si tratta denuncia Confesercenti di un grave danno di immagine e occupazionale. In questi giorni di saldi è andata in scena l'ennesima figuraccia. Atac ieri ha chiarito che: Per una delle quattro scale c'è già il nullaosta tecnico all'esercizio. Altre due scale, oggetto di interventi di tipo straordinario, sono state collaudate con esito positivo e per la quarta scala sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

