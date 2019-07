Barba-man, il vigile che fa volare il traffico

Barbaman: così è stato ribattezzato l'agente che fa volare il traffico sulla Cristoforo Colombo (altezza della via di Acilia), una delle strade più trafficate della Capitale. Barba da vichingo, occhi di ghiaccio e pettinatura sempre perfetta: queste le caratteristiche che hanno reso il «supereroe» una star.

Dirigendo il traffico in maniera favolosa, rendendolo scorrevole e molto spesso permettendo di evitare ritardi, ha fatto impazzire tutti per la sua «umanità», divenenendo ben presto una simbolo anche sui social, dove le sue simpatiche foto sono diventate virali.

E sui gruppi Facebook impazza la Barbaman-mania, con i pendolari che non prendono molto bene i suoi giorni di assenza e di riposo e che vorrebbero vederlo premiato per il servizio reso alla società: «Chiedevo se fosse possibile raccogliere delle firme per sensibilizzare il comandante dei vigili di Ostia a dare un encomio al Vigile Vichingo, il celtico Barbaman, esortandolo ad assegnargli più spesso quel servizio di fluidificazione viste le sue attitudini e capacità», le provocatorie parole di un utente a commento di un post relativo al vigile.(L. Alb.)

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

