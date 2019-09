Altro che Paradiso. Tra il cantante scissionista dei Thegiornalisti e i superstiti della band volano stracci (via social). Insomma, per citare una loro canzone, zero stare sereno. Già poco dopo l'annuncio dell'addio del cantante, era arrivata la velenosa replica del chitarrista Marco Rissa Musella, deciso a non mollare, assieme al batterista Marco Primavera: «I Thegiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo». Poi, nella notte, lo stesso Rissa, sempre a mezzo Instagram, ha denunciato: «Ci hanno tolto le password dell'account della band». Altro che Felicità puttana, insomma.

SOSTITUTO PRONTO

La guerra si preannuncia solo agli inizi, con Paradiso deciso più che mai a tirare dritto da solo e i due ex-compari già pronti a rimpiazzarlo. Il manager Giuseppe Cavallaro assicura che presto usciranno degli inediti dei Thegiornalisti e che ci sarà una nuova voce. Il primo nome che è rimbalzato è quello di Leo Pari. Del resto, già il fatto che due terzi della band avessero manager e ufficio stampa diverso dal frontman aveva destato più di un sospetto sull'imminente scissione.

DELIRIO SOCIAL

Quel che è certo è che la notizia dell'addio di Paradiso, oltre a impazzare sui social, sta scatenando discussioni a non finire tra fan e detrattori della band itpop. «Da Thegiornalisti a Thestagisti», ironizza qualcuno. Nel mirino degli utenti finisce soprattutto «Tommy Paradise», colpevole di aver «detto neanche troppo velatamente che ha sempre fatto tutto lui e che gli altri non valgono un caz...», riassumono alcuni, mentre altri consigliano vivamente al cantante di «volare basso».

THEITALIAVIVA

Inevitabile la vagonata di analogie con l'addio di Renzi. «Parlateci di Riccione!» il grido di battaglia, mentre si sogna un'unione impossibile: «Matteo Renzi e Tommaso Paradiso si coalizzano e fondano Italia Puttana». «++Franceschini nuovo frontman dei #thegiornalisti++», gli fa eco Alessio Viola. Il nome della nuova formazione? Nessun dubbio: «TheItaliaViva». (C. Fab.)

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

