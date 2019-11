Allerta rossa oggi in parte del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana.

La Protezione Civile ha anche valutato un'allerta gialla su Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, gran parte dell'Emilia-Romagna, parte della Lombardia e sui settori rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Liguria. Attesi nuovi episodi di acqua alta a Venezia, con valori massimi attorno ai 140 centimetri.

Il maltempo non lascia l'Italia, anzi con la perturbazione numero 6 del mese di novembre - proveniente dalla Francia e dal Nord Europa - ci saranno piogge abbondanti e temperature più rigide con neve anche a quote basse (ad esempio, nella città di Torino) fino a tutto il weekend. Il vento soffierà ancora una volta intenso su gran parte dei nostri mari: in particolare lo Scirocco sull'alto Adriatico, con raffiche che potrrebbero arrivare e anche superare i 100 chilometri orari. (M.Fab.)

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA