Alessandra Severini

C'è attesa per il voto di domenica 26 gennaio, quando i cittadini di Emilia Romagna e Calabria saranno chiamati a scegliere il nuovo governatore e i nuovi consigli regionali. Elezioni locali fino a un certo punto, visto che Salvini spera di conquistare l'Emilia Romagna, regione rossa per eccellenza, per dare una spallata al governo e arrivare a nuove elezioni. Il risultato appare in bilico, sarà sfida all'ultimo voto.

SULLA VIA EMILIA. Per la prima volta la sfida in Emilia Romagna è tutta da giocare. Nel fortino del centrosinistra infatti, il risultato è incerto. Sette i candidati presidente ma la vera sfida sarà fra il presidente uscente Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, candidata leghista appoggiata da tutto il centrodestra. Matteo Salvini, impegnatissimo in prima persona, ha puntato molto sul risultato finale con il dichiarato obiettivo di vincere e far cadere il governo Conte bis. Bonaccini, 53 anni esponente dem è il governatore uscente. Nel 2014 venne eletto con il 49% dei voti. Borgonzoni 43 anni, bolognese, è iscritta alla Lega da quando aveva 16 anni. È stata prima consigliera provinciale e poi consigliera comunale a Bologna. Oggi è senatrice del Carroccio.

IN FONDO ALLO STIVALE. Sono quattro i candidati alla carica di presidente della Regione Calabria. La sfida però sarà a due. Il centrodestra schiera la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Jole Santelli, che può contare sul sostegno di sei liste. Avvocato, 51 anni, Santelli è iscritta a Forza Italia fin dal 1994. E' stata sottosegretaria alla Giustizia e al Lavoro e vicesindaco di Cosenza. Sul fronte opposto, il centrosinistra presenta il candidato civico Pippo Callipo, 73 anni, conosciuto come il re del tonno, perché titolare dell'azienda che si occupa di produzione e commercializzazione del tonno.

NODO A 5STELLE. In entrambe le regioni il Movimento 5 stelle ha scelto di correre da solo. In Emilia Romagna il candidato pentastellato è Simone Benini, consigliere comunale di Forlì mentre a Sud il Movimento schiera il professore di Politica economica dell'Università della Calabria Francesco Aiello, 54 anni. Le elezioni regionali saranno per il Movimento un test per valutare gli effetti del terremoto che ha portato alle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico.

URNA APERTE. Si vota domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne. I risultati sono attesi in nottata.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

