Vittoria Golinelli

Ad Arcore la sera del 22 agosto 2010, quando con l'amica Ambra Battilana ha partecipato a una delle cene eleganti di Silvio Berlusconi, ha subito «violenza psicologica e fisica». «Nov anni dopo soffro ancora e prendo farmaci» ha raccontato ieri ai giudici del processo Ruby Ter Chiara Danese, 27 anni, una delle testimoni chiave.

La ragazza, deponendo al processo che vede imputato Berlusconi con altre 28 persone, tra cui molte Olgettine, per corruzione in atti giudiziari, ha denunciato anche di essere stata minacciata di morte da Daniele Salemi, che l'aveva messa in contatto con Lele Mora e Emilio Fede. Era stato proprio il giornalista a portarla a Arcore.

Chiara e Ambra, da poco 18enni, erano state convinte da Salemi a partecipare alla cena a casa di Berlusconi, che avrebbe potuto aiutarle ad entrare nel mondo dello spettacolo. Entrambe stavano per partire per Salsomaggiore e partecipare alle finali di Miss Italia. E speravano che quella cena le potesse aiutare a far decollare la loro carriera. Chiara però - ha raccontato in aula - non sapeva «chi fosse il padrone di casa» di Arcore e solo dopo ha capito che quel «ricco imprenditore» era in realtà il Cavaliere.

Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, la 27enne ha raccontato che Salemi «voleva farmi prostituire, voleva farmi diventare una escort». «Io ero destinata Emilio Fede e Ambra Battilana a Berlusconi, così avevo capito». Nei racconti della aspirante modella - che ha raccontato che dopo il suo no è tornata a studiare e di avere chiuso con il mondo dello spettacolo» - ci sono spogliarelli, toccamenti e baci tra Berlusconi e le ragazze, danze osè e molto altro. Oltre alle avances, respinte, di Emilio Fede. La ragazza è anche scoppiata a piangere quando il pm Tiziana Siciliano le ha chiesto adesso come viva. «Questa situazione mi ha rovinato la vita, anche perché la gente si è fatta un'idea di me basandosi sui titoli dei giornali - ha detto - nel mio paesino sono stata etichettata come escort, sono stata vittima di bullismo, non potevo uscire di casa».

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

