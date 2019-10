SERIE A FEMMINILE

MILANO - Anche al femminile il derby d'Italia è andato alla Juventus, vittoriosa 0-3 in casa dell'Inter sul campo di Solbiate Arno (Varese). A bersaglio, per le bianconere, tre azzurre protagoniste dei Mondiali di Francia della scorsa estate, ovvero Rosucci (23'), Girelli (30') e Cernoia (89'). «La squadra ha fatto tutto quello che poteva, servirà come esperienza», ha detto l'allenatore delle nerazzurre Attilio Sorbi. L'Inter resta a 4 punti dopo 4 giornate, mentre le campionesse d'Italia della Juve continuano a veleggiare a punteggio pieno insieme al Milan di Maurizio Ganz (scontro diretto domenica 17 novembre), impostosi sabato 2-0 a Monza sul Tavagnacco.

Paura passata per la capitana rossonera Valentina Giacinti, costretta ad uscire per un trauma cervicale dopo uno scontro di gioco. Tutti negativi i controlli effettuati in ospedale. «Nulla di grave, sapevo di avere la testa dura», ha anche scherzato la bomber del Diavolo sui social.(M.Sar.)

