Marco Zorzo

Affarrone alle battute finali? in Argentina non hanno dubbi: tra Inter e Barcellona c'è l'accordo per il trasferimento di Lautaro Martinez in blaugrana. Un affare che sarebbe in dirittura d'arrivo, soltanto con i dettagli da sistemare prima di chiudere la pratica. Per la formalizzazione ci sarà da attendere ancora: arriverà soltanto una volta terminati i campionati e le coppe europee, quindi probabilmente ad agosto.

La base dell'accordo però (secondo quanto riferisce ole.com.ar') ci sarebbe già: la clausola da 111 milioni di euro sarebbe pagata con soldi e contropartite tecniche. I nomi sono i soliti: da Vidal a Rakitic, passando per Semedo. Da limare soltanto gli ultimi dettagli ma il trasferimento è dato molto vicino, praticamente cosa fatta.

L'incasso della cessione di Lautaro Martinez andrà ad aggiungersi a quello di Mauro Icardi. Il Psg, come volevasi dimostrare, vuole riscattare l'argentino anche se chiede uno sconto sui 70 milioni fissati l'estate scorsa. L'ex capitano nerazzurro, tra l'altro, avrebbe già detto sì a Leonardo, ds del club parigino.

Resta da capire se Maurito rimarrà all'ombra della Tour Eiffel anche nella prossima stagione, oppure sarà ogetto di scambio importante con la Juve. Non è un mistero che il Psg abbia nel mirino Pjanic e De Sciglio. Il possibile ritorno in Italia di Icardi, porterebbe alle casse nerazzurre ulteriori 15 milioni rispetto ai 70 attuali concordati con i parigini nella scorsa estate. Vedremo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

