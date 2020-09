Per la terza volta il Raduno Timido torna al Parco Tittoni (Desio, MB): il Risveglio della Timidezza sembra il raduno di un fanclub ma non lo è perché non esistono tessere per i fan di Ruggero de I Timidi (personaggio creato dal cantautore e cabarettista Andrea Sambucco).

Appuntamento sabato 5 e domenica 6 con ben quattro concerti. Si sono aggiunti due spettacoli pomeridiani (ore 19, 15 più prevendita) dopo i sold out degli spettacoli serali (ore 22), a base di canzoni dal gusto retro che riportano agli anni '60 ma con testi demenziali.

Ruggero de I Timidi è un crooner impacciato con caschetto alla Beatles, che descrive le sue canzoni come «romantiche, con melodie senza tempo e tematiche molto attuali. Mescola Elio e Mal dei Primitives, i Santo California, i Dik Dik e Raffaella Carrà,

«Il genere demenziale è quello che mi ha forgiato». Il suo più grande successo è Timidamente io del 2013. «In questi concerti ci saranno le mie hit in chiave acustica. Con le nuove norme sul palco saremo io e mia moglie, con cui voglio rifondare la coppia canora italiana in stile Al Bano e Romina, e il maestro Ivo, tenore lirico».

Ruggero riflette sui sold out: «Ho scoperto che con meno posti a disposizione è più facile ottenerli. D'ora in poi farò solo concerti con capienza ridottissima così sarà sempre tutto esaurito». Insomma, va preso sul ridere.(F.Bin.)

