MILANO - Max Verstappen si prende una super vittoria a Interlagos, la terza in stagione. Ma la notizia che lascerà discutere è un'altra: Vettel e Leclerc si toccano dopo una bagarre e finiscono entrambi fuori. Rottura della sospensione anteriore per il monegasco, foratura per il tedesco. Una grande notizia proprio per Verstappen, che soffia la terza posizione nel Mondiale piloti a entrambi i ferraristi: ora Max ha 260 punti, 249 Leclerc e 230 Vettel. Seconda a sorpresa la Toro Rosso di Gasly, terzo Carlos Sainz dopo una grande gara che l'aveva visto partire ultimo. Entrambi sono al primo podio in carriera. Lo spagnolo prende il posto di Hamilton, autore al penultimo giro di un contatto su Alexander Albon, alla fine 14°. Dopo l'investigazione di gara, l'inglese riceve cinque secondi di penalità ed è 7°. Un risultato che favorisce anche le Alfa Romeo: ottimo quinto per Antonio Giovinazzi, alle spalle di Kimi Raikkonen. Binotto, Team Principal della rossa: «Vedremo i video e poi valuteremo di chi è la colpa. Loro hanno danneggiato la squadra e così non va bene». (P.Bru.)

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

