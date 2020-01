MILANO Dopo due sconfitte la Roma è tornata a sorridere anche in campionato grazie all'1-3 di Marassi sul Genoa. Nel primo tempo in gol al 6' Under (nei pensieri di mercato del Milan). Poi autorete di Biraschi al 44' e guizzo dell'eterno Pandev al 45'. Chiusura dei conti ad opera di Dzeko al 74'. Spinazzola titolare tra i giallorossi dopo il mancato passaggio all'Inter: «Ho corso tanto. Io rotto? Mi sembra una follia». Ha aggiunto il ds romanista Petrachi: «Il fallito scambio con Politano? C'è stato un cortocircuito tra Marotta e Ausilio».

Nel pomeriggio dei pareggi 1-1 al Dall'Ara tra Bologna e Verona, salvato all'81' dall'ex milanista Borini, dopo il gol al 20 di Bani (poi espulso al 66'). Infine 2-2 tra Brescia e Cagliari con le doppiette di Torregrossa e Joao Pedro (pari definitivo su rigore). Balotelli, entrato al 74', si è fatto espellere dopo appena 7', con tanto di vaffa all'arbitro Giua. Stasera alle 20,45 posticipo Atalanta-Spal: i bergamaschi di Gasperini, vincendo, agguanterebbero di nuovo la Roma al quarto posto. (M.Sar.)

