Massimo Sarti

Sembra essere quella più in palla. È reduce da otto risultati utili consecutivi, sei vittorie e i pareggi in casa di Roma e Sassuolo. In entrambi i casi con più di qualche rimpianto: all'Olimpico le tante occasioni sprecate e il rosso a Gosens, a Reggio Emilia l'espulsione di Gollini e il rigore sbagliato da Muriel. La squadra di Gasperini giocherà ora al Tardini contro un Parma già in B, riceverà il Benevento in difficoltà e inguaiato nella lotta per non retrocedere, nonché sarà a Marassi contro un Genoa che alla penultima giornata potrebbe essere già salvo. Il tutto prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus del 19 maggio e soprattutto del big-match conclusivo di Bergamo con il Milan, già battuto 0-3 all'andata a San Siro. Particolare non trascurabile in caso di arrivo a pari punti. L'Atalanta negli scontri diretti è in vantaggio con Juve e Lazio, in svantaggio con il Napoli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

