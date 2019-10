Luca Uccello

MILANO - Povero Milan: male in campo, male nei numeri, soprattutto quelli del bilancio che per la stagione 2018-2019 registra una perdita, ancora maggiore rispetto agli anni precedenti, di 145,9 milioni di euro, 20,3 milioni in più rispetto ad un anno fa quando la perdita dell'esercizio precedente era stata di 135,6 milioni. Peggio dei cinesi insomma con un disavanzo ben oltre le cifre di cui si è parlato finora tra i 90 e i 100 milioni.

La lettura del bilancio preoccupa i tifosi del Milan che prevedono ancora tempi duri prima di poter tornare a vincere. In calo i proventi da vendita di calciatori (da 42 a 25,5 milioni), da biglietteria (da 35,2 a 34,1 milioni) e da sponsor (da 44,7 a 38 milioni). Sono in calo anche gli ammortamenti, e va registrato l'aumento del costo del personale (da 150,5 a 184,8 milioni) oltre alle voci relative ai giocatori arrivati in prestito, con il bilancio ancora appesantito dai 10,2 milioni per il solo Gonzalo Higuain che a gennaio è scappato a Londra, 2,9 quello di Bakayoko.

Negativo anche il saldo del calciomercato per 103,2 milioni: 153,1 spesi, soltanto 49,9 incassati. E alcuni numeri lasciano senza parole: Mattia Caldara è costato 36 milioni, Samuel Castillejo 21,3 milioni, Diego Laxalt 14,9 Krzysztof Piatek 35 milioni, Paquetà 38,4. Investimenti importanti per risultati al momento alquanto deludenti. Un profondo rosso in parte giustificato, dovuto anche alla scelta finanziaria dell'amministratore delegato Ivan Gazidis che ha provveduto a una «pulizia di bilancio», scontando tutte le perdite possibili in un solo anno per ripartire da zero. Una perdita record per il Milan con il fondo Elliott che ha già anticipato i soldi necessari per coprire le perdite e finanziare la stagione in corso.

Ammontano complessivamente a 325 milioni di euro gli investimenti di Elliott nel Milan per ripianare le perdite e finanziare il mercato. La cifra emerge dalla lettura del bilancio consolidato del club rossonero chiuso lo scorso 30 giugno 2019.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

