L'ONDA COVID

Sono quasi raddoppiati nelle ultime 24 i tamponi fatti in Lombardia: 14.808 ieri, contro i 9963 di lunedì. E il numero dei nuovi positivi certificati in una giornata schizza all'insù: +182, contro i 90 del giorno precedente. La percentuale di casi positivi in rapporto al numero dei tamponi sale così a 1,22%, contro lo 0.9% di lunedì. Dei nuovi casi, 26 sono debolmente positivi e 21 sono emersi grazie ai test sierologici. I pazienti deceduti in 24 ore sono stati due: lunedì c'era stata una sola vittima. I ricoveri in ospedale sono 294 (+11 in 24 ore), in terapia intensiva 34 (-2). Un dato positivo è quello dei guariti e dei dimessi: ieri sono stati 229, contro i 20 del giorno precedente.

Decisa impennata anche dei nuovi positivi registrati in provincia di Milano: in 24 ore i nuovi casi sono 76, mentre lunedì erano stati 27. E anche a Milano città l'incremento è massiccio: sono 47 i nuovi casi, contro i 7 del giorno precedente. Tra le altre province, tre nuovi casi a Brescia, 11 a Bergamo e 12 a Monza e Brianza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA