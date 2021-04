L'Olimpia perde lo storico derby con Varese (81-83)

Fabrizio Ponciroli

Quinta sconfitta in campionato per l'Olimpia che si arrende a Varese (83-81 il finale): resta prima a quota 36, due punti sopra Brindisi e Virtus Bologna. Reduce da otto giorni in trasferta continuativa, i biancorossi pagano la grande determinazione di Scola (18 punti) e Douglas (16). La giocata decisiva è targata Ruzzier ma pesa l'errore finale di Datome. Coach Messina lascia a riposo Tarczewski. Out, per infortunio, Delaney e Roll. Buon avvio di Varese, molto efficace da tre punti. Cinciarini (superata quota 3000 punti in A) suona la carica.

Milano rientra ma, all'intervallo, sono avanti ancora gli ospiti (45-41), grazie anche a 8 punti chirurgici dell'ex Scola. Alla ripresa, ancora protagonista l'eterno Scola. Varese vola sul +9 (54-45). Coach Messina è una furia. Punter scuote i biancorossi che rientrano nuovamente. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Varese continua a tirare bene da tre ma l'AX inizia a difendere sul serio. Parziale di 7-0 per i padroni di casa che mettono la testa avanti (70-69). Varese risponde con due triple. Ruzzier inventa una giocata da tre punti nel finale che vale il +2 (83-81) a 8,2 alla sirena. Datome si divora il canestro del supplementare. Venerdì l'Olimpia tornerà in campo per l'ultimo impegno della regular season di Eurolega. Al Forum arriva l'Efes.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA