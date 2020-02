Ibra, basta la presenza, Castillejo si scopre assist-man

DONNARUMMA 6

Il Gallo non becca e lui si riposa. Una serata di relax ogni tanto non fa per niente male.

CALABRIA 6

Contro questo Torino fa una bellissima figura.

KJAER 6

Non sbaglia niente anche perché dalle sue porti il Toro non si presenza mai con la licenza di uccidere. Peccato per l'infortunio, peccato per quel problema al polpaccio capitato a Musacchio (44' pt Gabbia 6,5: entra a freddo ed è subito convincente).

ROMAGNOLI 6,5

Una serata in modalità risparmio energetico.

THEO HERNANDEZ 6

Qualche errore in fase di copertura e ripartenza lo commette sempre. Non è una novità. In avanti ci prova e spesso. Il gol gli manca. Un po' di sano egoismo non cancella la solita sufficienza.

KESSIE 6

Sarebbe pronto per una grande battaglia in mezzo al campo. Ma con il Torino non ce n'è bisogno. Meglio così.

BENNACER 5,5

Corre, smista, chiude con attenzione, prova anche a impensierire Sirigu sul primo palo nel recupero prima dell'intervallo ma gli manca la scintilla che solo i veri talenti hanno in canna. È abbonato ai gialli: con lui il cartellino arriva sempre puntuale.

CASTILLEJO 6,5

Uomo assist e ancora una volta tanto altro. Forse si può parlare di miracolo calcistico, sicuramente di un giocatore trasformato, completamente diverso.

PAQUETA' 5,5

Poteva e doveva fare di più. Non è facile tornare in campo e fare subito la differenza. Ma le occasioni vanno sfruttate sennò poi diventa difficile riaverle (23' st Bonaventura 6: prova a lasciare un bel ricordo di sé al Milan).

REBIC 7

Chi lo ferma più? Innaresrabile. Un altro di quelli messi in un angolino da Giampaolo e ritrovato presto da Pioli. Peccato che sia ancora in prestito pur se biennale. Esce tra un'ovazione generale (43' st Rafael Leao ng).

IBRAHIMOVIC 6,5

Basta la presenza per rompere le scatole a ogni difesa. Non segna, ma fa altro. Alla sua età se lo può permettere.

PIOLI 6

Contava vincere, non perdere altri punti per la solita lunga rincorsa verso l'Europa. Missione compiuta. Il resto conta poco, conta la classifica e quei 10 punti di distanza dal quarto posto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

