Greta Posca

C'è la anche la Luna a proteggere i teatranti off del Fringe Festival che dedica al satellite la sua edizione. Spettacoli di rottura, teatro di strada, cabaret, clownerie, danza, musical, sperimentazioni: al via da domani al 22 settembre il milano Off Fringe Festival che avrà il suo cuore alla Fabbrica del Vapore. Qui nasce il Villaggio Off che offre installazioni artistiche, incontri fra artisti e pubblico, anche workshop. «Perché la Fabbrica è luogo di creatività e di investimento sui giovani - commenta la vicesindaca Anna Scavuzzo - ed è dunque perfetta come cuore e punto di partenza per questa nuova edizione del Fringe».

Anche quest'anno, con il patrocinio del Comune e di Avignon Le Off, si affiancano realtà come Torino Fringe Festival, Palco Off, Clan Off Teatro, Palco 5, Nouveau Clown Institute, Teatro Libero. Obiettivo è far conoscere ai milanesi il teatro indipendente italiano, quello che fatica ad avere visibilità e ha tanto bisogno di essere conosciuto.

Fitto il programma di monologhi e spettacoli di ogni genere che si tengono nei vari teatri. E quest'anno, sotto direzione di Marco Caselle, si è aggiunta anche una sezione dedicata ai musical. Ci sarà anche una sfida tra spettacoli: una giuria deciderà i vincitori cui saranno assegnati un premio e nuove repliche. Le compagnie teatrali sono 26 e gli spettacoli 19, cui si aggiungono le lezioni e gli incontri alla Fabbrica del Vapore. Tra questi, da segnarsi in agenda i testimonial Moni Ovadia, Raul Cremona, e i grandi clown Mario Incudine e Jango Edwards, tutti amici del Festival che terranno incontri-spettacolo.

Per assistere alle rappresentazioni sono stati predisposti vari carnet, card, biglietti con riduzioni che possono essere acquistati sul sito.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

