E Inzaghi rilancia i big per fare il colpo

ROMA - Tutti i big insieme per cullare ancora il sogno del traguardo Champions. Domani a San Siro contro il Milan Simone Inzaghi è pronto a proporre il modulo fantasia che lo scorso 31 marzo consentì ai biancocelesti di sbancare la Milano nerazzurra. Una vittoria che rilanciò le ambizioni da quarto posto della Lazio. Inzaghi ha deciso di tornare al modulo fantasia, di schierare insieme tutti i big. Troppo alta la posta in palio questa volta Milinkovic, Leiva, Lulic, Luis Alberto, Romulo, Correa ed Immobile scenderanno tutti in campo. Domani sera dunque rivedremo lo stesso undici che ha battuto l'Inter sempre in campionato: out Radu, Patric si riaccomoderà in panchina, il trio difensivo sarà formato da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Non sarà certamente una gara come tutte le altre per Strakosha che il 20 settembre del 2016 esordì a sorpresa proprio a San Siro contro il Milan.

