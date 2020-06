BUFFON 7

Salva la baracca a tu per tu con Demme e con una doppia parata sulla sirena.

CUADRADO 6

Nell'ultima mezzora si trasforma da terzino in ala ma non lascia grandi tracce (85' Ramsey ng)

DE LIGT 6

Puntuale negli uno contro uno nel primo tempo, un po' in affanno nella ripresa quando cala la Juve.

BONUCCI 6,5

Solido e ordinato. Tenta l'eurogol con un tiro da lontanissimo. Non sbaglia dagli 11 metri.

ALEX SANDRO 6

Rischia qualcosa toccando Mario Rui in area, poi sventa un quasi-gol con una zuccata.

BENTANCUR 6

Qualche affondo a destra, un tiro un po' telefonato. Quantità e qualità, mancano solo gli inserimenti.

PJANIC 5,5

Avvio in moviola, poi si attiva. È ancora distante da quelli che dovrebbero essere i suoi standard abituali (74' Bernardeschi 4,5: sbaglia tanto e non è mai nel vivo dell'azione).

MATUIDI 5,5

Solita prova più di lotta che di governo.

DOUGLAS COSTA 5

Sgomma, sgasa ma non sfonda praticamente mai. (66' Danilo 4,5: fatica a reggere il confronto con Milik e spara un penalty in curva).

DYBALA 5,5

Schierato come falso nueve, si muove bene tra le linee, ma è troppo lontano dall'area. Sul voto pesa il rigore sbagliato, il primo della serie.

CRISTIANO RONALDO 5

Assente ingiustificato. L'uomo delle finali è irriconoscibile. Incredibile ma vero: CR7 sembra uno qualunque.

SARRI 5

Le migliori azioni della Juve arrivano sugli errori del Napoli. Manca il gioco ma soprattutto mancano già due trofei, compresa la Supercoppa italiana.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA