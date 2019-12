Atalanta tre...menda: è nella storia

Massimo Sarti

MILANO - Atalanta nella storia! Lo si è detto tante volte da quanto è iniziata l'ascesa vorticosa, anche sul piano internazionale, della Dea.

«Ma quest'impresa resterà per sempre nella memoria di tutti», afferma il Papu Gomez dopo il pazzesco 0-3 di Kharkiv sullo Shakhtar Donetsk, che proietta i bergamaschi (anche grazie all'1-4 del Manchester City a Zagabria sulla Dinamo, con tripletta di Gabriel Jesus) agli ottavi di Champions League. Traguardo mai tagliato in precedenza da una squadra che aveva perso le prime tre partite del girone. Dopo un primo tempo equilibrato, Castagne segna al 66' e può esultare solo dopo un lungo consulto Var, che sancisce la posizione regolare (di pochissimo) dell'assistman Gomez.

Ucraini autolesionisti al 77' con l'espulsione di Dodò, reo di una sbracciata sul volto di Freuler. Pasalic all'80' (imbeccato da Malinovskyi) e Gosens al 94' (dopo errore di uno sconsolato Stepanenko) completano l'opera. Impazziscono di gioia i 500 atalantini in trasferta e in un attimo inizia la festa anche per le vie di Bergamo.

«Sino al terzo gol non ero tranquillo. Il nostro modo di giocare fa acquisire credibilità a tutto il calcio italiano. Ce la siamo meritata per essere cresciuti in una competizione di alto livello: fantastici». Gian Piero Gasperini è emozionato e orgoglioso al tempo stesso.

Lunedì, dall'urna di Nyon, l'Atalanta pescherà una tra Valencia, Lipsia, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco (chiuso a punteggio pieno il gruppo B con il 3-1 sul Tottenham già qualificato) e Paris Saint-Germain (5-0 sul Galatasaray nel gruppo A, a bersaglio di nuovo Icardi). Nelle altre partite Bruges-Real Madrid 1-3 (blancos già agli ottavi) e Olympiacos-Stella Rossa 1-0: greci in Europa League.

A proposito di Europa League, stasera alle 18,55 Rennes-Lazio, con i biancocelesti ai sedicesimi solo in caso di successo e di affermazione del Celtic (primo aritmetico nel girone) in casa del Cluj. Alle 21 alla Roma basterà un punto all'Olimpico con gli austriaci del Wolfsberg per passare il turno.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

