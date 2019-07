Alla Milanesiana stasera Roberto Vecchioni e la moglie Daria Colombo insieme per parlare e cantare di donne. Il cantautore e la scrittrice, marito e moglie nella vita, all'Auditorium Banco Bpm raccontano le donne attraverso letture tratte dal romanzo di Daria Colombo Alla nostra età, con la nostra bellezza, arricchite dalle canzoni a tema di Roberto Vecchioni. Voce fuori campo Emma Bonino, con una dedica alle donne (ore 21, via Massaua, 6. Ingresso libero).

Alla Milanesiana la giornata si apre nel segno della poesia. Ai Bagni Misteriosi (ore 12) il poeta Ben Okri (Booker Prize 1991) legge in anteprima alcuni suoi versi. A seguire il concerto con immagini e frammenti di film scelti dal pianista Michele Sganga che interpreta le Romanze senza parole di Mendelssohn e sette variazioni più un finale da Satie.

Alle 18 all'Urban Store Lella Costa, le scrittrici Francesca Manfredi, Laura Pariani e Eliana Liotta si confrontano sul tema Le donne e la speranza. Parole e musica del cantautore Davide Van De Sfroos. (il programma al sito lamilanesiana.eu). (P.Pas.)

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

