Alessio Agnelli MILANO - «Inter e Conte in simbiosi: presto nuovi arrivi

MILANO - «Inter e Conte in simbiosi: presto nuovi arrivi e cessioni». Da Dzeko e Lukaku, priorità del salentino in entrata, a Icardi e Nainggolan, i 2 esuberi dichiarati e in uscita insieme ai 2 Joao, Mario e Miranda, Borja Valero e a Perisic, bocciato nel weekend. Nella cena di mercato di ieri a Nanchino, l'Inter e Antonio Conte hanno affrontato tutti gli argomenti di scottante attualità ancora sul tavolo, concordando sull'impellente necessità di rinforzare e sfoltire la rosa, come richiesto pubblicamente dall'ex ct.

Al summit nel quartier generale di Suning, hanno preso parte il tecnico e il presidente Steven Zhang, affiancato dai 2 ad, Marotta e Antonello, da Ausilio e Oriali. «Tutti in sintonia, direi in simbiosi, con Conte» la chiosa di Marotta, a vertice concluso. «È stato un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società è allineata con il tecnico nella costruzione di una squadra competitiva - ha proseguito il dirigente varesino -. Conte lo conosco da tempo, è molto esigente, con una cultura del lavoro che lo porta a curare anche i minimi particolari. Da qui la necessità di avere una squadra a disposizione nell'immediato. E presto sarà così. Però il mercato lungo fa sì che le società dilatino un po' i tempi, anche per non fare scelte avventate». Premesso che ogni mossa «va fatta e condivisa con Conte, questo senz'altro».

Per l'Inter l'uscita dal settlement agreement dell'Uefa non significa, infatti, l'inizio di «investimenti troppo onerosi, perché rischieremmo di ricadere di nuovo nelle griglie del FFP - ha concluso Marotta -. Da una parte c'è l'esigenza di sfoltire la rosa, dall'altra quella di accentuare le entrate. E qui siamo alla ricerca di 2 punte: una di esperienza, una più giovane». Al secolo Edin Dzeko e Romelu Lukaku, ma senza spese folli. Per il bosniaco l'accelerata potrebbe arrivare da venerdì, con il rientro di Marotta & Ausilio in Italia. Pronta una nuova offerta di 15 milioni. Per il belga invece disponibilità ad alzare la posta, ma di poco (da 65 a 75, comprensivi di bonus) e tempi d'attesa più lunghi, tenuto conto che lo United potrebbe privarsene anche dopo la chiusura del mercato in entrata (8 agosto) oltremanica.

Prima alternativa Rafael Leão del Lille, seguito da Edinson Cavani. Contro la Juve di Sarri, nel derby d'Italia di ICC, Conte dovrà affidarsi invece a Longo, Esposito e Perisic, fresco di bocciatura come esterno (al vaglio Kostic, Kolarov e Darmian per la fascia), in attacco. Intanto, «primo allenamento con l'Inter» per Diego Godin e «tanti sogni e speranze».

