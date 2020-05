Oroscopo del weekend di Paolo Fox: ecco le previsioni segno per segno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 11:32

in prossimità del weekend, come ogni settimana, ha redatto le previsioni dell'. Amore, fortuna, lavoro, ecco come i vari pianeti influenzeranno i vari settori per tutti gli elementi dello zodiaco. Ecco il dettaglio segno per segno.Le relazioni andranno bene grazie alla luna che entrerà nel segno. Evitate le discussioni con gli altri, sul lavoro qualcosa si sblocca.Ancora qualche problema in amore per i problemi che ci sono stati in settimana. La testardaggine vi aiuterà nel lavoro. Sarà un fine settimana in cui si farà sentire la stanchezza.Vi sentite agitati e nervosi, in questo periodo dovete stare attenti ai soldi. Bene i progetti nuovi nel campo lavorativo.Se ci sono stati problemi e discussioni in amore, adesso si può risolvere e risanare il rapporto. Novità sul lavoro.L'amore migliora ora che la luna non è più contraria. Riuscirete a risolvere dei problemi ma non tutti sono dalla vostra parte. Non perdetevi in sciocchezze sul lavoro.Cautela in amore a causa della luna opposta, qualche coppia potrebbe aevere dei problemi. Sul lavoro ci sono dei ritardi.. Parlate ora se qualcosa non va. Nel weekend vi sentirete agitati, ma sul lavoro e nei rapporti con gli altri le cose andranno bene.Marte e Luna favorevoli aiutano in amore e nei rapporti con gli altriVi sentite stanchi e irrintabili. Se in coppia c'è una fase di crisi fate attenzione. Sul lavoro cercate di gestire le cose con calma.Il weekend è positivo per l'amore, quindi non rimandate le questioni sentimentali. Bene il lavoro.Avete bisogno di riposo e tranquillità. Potrebbero esserci a breve dei cambiamenti importanti nella vostra vita.. In amore c’è indecisione. Cercate di mantenere la calma nel weekend. Momento di scelte importanti per quanto riguarda la carriera.