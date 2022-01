Paolo Fox, l'Oroscopo del weekend per tutti i segni zodiacali: ecco i più fortunati

Paolo Fox condivide l'Oroscopo per il weekend del 14-15-16 gennaio 2022. In diretta dallo studio de I Fatti Vostri attribuisce a ognuno dei dodici segni zodiacali un numero variabile di stelle a seconda della fortuna in amore o sul lavoro. Si va dalle due stelle per Leone e Bilancia fino alle cinque per Ariete, Vergine, Sagittario e Acquario. L'astrologo dà i consigli per il fine settimana anticipando qualcosa per l'immediato futuro.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER IL WEEKEND

LEONE Due stelle al segno del Leone. Siete energici, ma vi siete strapazzati tanto. Dovete capire quando fermarvi e recuperare un po' di forza. L'amore va bene, ma vi interessa soprattutto il lavoro.

BILANCIA Due stelle anche al segno della Bilancia secondo Paolo Fox. Settimana che arranca e anche il weekend non è da meno. Attenzione alla Luna domenica che vi mette sotto pressione.

TORO Tre stelle al segno del Toro che in settimana era stato collocato all'ottavo posto. Alti e bassi questo fine settimana. Entro febbraio arriveranno delle soddisfazioni. Venere importante, non tiratevi indietro.

PESCI Tre stelle ai Pesci. Non fatevi trascinare da emozioni negative. Anno importante per chi ha il partner giusto. Penserete di sposarvi o fare un figlio. Siete affaticati nel weekend, domenica va meglio.

CANCRO Quattro stelle al Cancro che chiude in bellezza questa settimana. Momento di forza che dovete sfruttare per voi stessi che avete avuto la sensazione di essere controvento a causa dell'opposizione planetaria.

SCORPIONE Quattro stelle anche al segno dello Scorpione. Luna positiva nel segno nel weekend e cielo importante per chi vuole recuperare un sentimento. Va bene anche per i cuori solitari.

GEMELLI Luna favorevole in questa giornata per i Gemelli, quattro stelle. Avete buone idee e attenzione perché l'abitudine vi demotiva. La settimana intera è stata a metà, senza infamia e senza lode.

CAPRICORNO Quattro stelle al Capricorno. Cercate soluzioni in questo periodo, avete grande disponibilità e Venere vi fa fare grandi scelte. Sole buono, Mercurio interessante, cielo di grande forza.

ARIETE Cinque stelle al segno dell'Ariete, che finalmente vede la luce in fondo al tunnel dopo due anni difficili. Sabato e domenica giornate faticose ma migliori rispetto a venerdì. Si avvicina una primavera di sentimenti.

VERGINE Tutti i pianeti buoni e solo qualche problema legale per la Vergine, che ottiene da Fox cinque stelle. La settimana è stata ottima perché gennaio e febbraio sono mesi buoni per fare il punto.

SAGITTARIO Cinque stelle anche al segno "super star" di questo weekend del Sagittario. Questa settimana ha potuto godere del secondo posto e anche il weekend è all'altezza, soprattutto per la famiglia e i sentimenti.

ACQUARIO Cinque stelle al segno dell'Acquario. Il consiglio di Paolo Fox è: «Buttatevi nella mischia e non pensate a quello che va fatto». Emozioni in corso nel weekend che porta ad alcuni anche l'amore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 12:56

