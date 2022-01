Paolo Fox, l'Oroscopo per la settimana dal 10 gennaio 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana da oggi 10 gennaio fino a venerdì e stila la consueta classifica della fortuna. Nel primo lunedì dopo le feste, l'astrologo, volto noto della televisione, condivide le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali e dallo studio de I Fatti Vostri fa qualche lezione di astrologia spiegando termini come quadratura e opposizione.

Leggi anche > Paolo Fox, l'Oroscopo per il weekend e i consigli per tutti i segni zodiacali

OROSCOPO DI PAOLO FOX

LEONE Settimana complicata per il Leone, all'ultimo posto della classifica, ma non è escluso un nuovo incarico. Non dovete dare fretta al destino, è tutto un divenire.

BILANCIA All'undicesimo posto la Bilancia. Ci sono pianeti che possono sembrare opposti, ma le prove rendono più forti. Se avete un problema ora lo dovete affrontare.

CANCRO Al decimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Cancro. State evolvendo e le opposizioni dei pianeti saranno importanti per voi.

SCORPIONE Nono lo Scorpione. Andate avanti anche se c'è stato un riferimento sbagliato nella vostra vita. Questa settimana parte un po' sbandata, ma è un anno di evoluzione.

TORO Ottavo in classifica il segno del Toro. Sono state settimane difficili, ma entro febbraio arriveranno delle soddisfazioni. Venere importante, non tiratevi indietro.

GEMELLI Al settimo posto il segno dei Gemelli. Vi piace divertirvi e attenzione perché l'abitudine vi demotiva. Settimana a metà, senza infamia e senza lode.

ARIETE Cielo importante per l'Ariete, a metà classifica, al sesto posto. Piano piano potete riuscire a ottenere il vantaggio che arriverà in primavera. Settimana buona.

CAPRICORNO Sole buono, Mercurio interessante, cielo di grande forza per il segno del Capricorno, al quinto posto in classifica. In questo momento potete trovare un'ispirazione.

PESCI "Chi si ferma è perduto", dice l'astrologo parlando del segno dei Pesci, al quarto posto. Grande anno per chi vuole un figlio; sganciate le "palle al piede" del passato.

VERGINE Terzo posto per la Vergine, che si piazza dunque sul gradino più basso del podio. Settimana ottima, mentre gennaio e febbraio sono mesi buoni per fare il punto.

SAGITTARIO Al secondo posto nella classifica di Paolo Fox si colloca il segno del Sagittario. Gli amori che nascono adesso sono molto importanti.

ACQUARIO Al primo posto, invece, Paolo Fox mette il segno dell'Acquario. Questo cielo inaugura una stagione nuova e molti si potranno innamorare di voi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA