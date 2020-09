Oroscopo del weekend di Paolo Fox: si riaccende l'amore per il Leone, nervosismo per i nati della Bilancia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'diracconta come passare uno degli ultimi fine settimana estivi. L'estate ancora non ha abbandonato il nostro paese ed è ancora tempo di uscite e nuove conoscenze che per alcuni possono essere fondamentali. Ecco nel dettaglio le previsioni segno per segno.Venere sta tornando favorevole, quindi potrete vivere delle situazioni intriganti. Buone notizie sul lavoro nonostante Saturno contrario.Potreste mettere alle strette una persona verso la quale nutrite un certo interesse. Sul lavoro ci sono buone possibilità di vincere delle battaglie personali ma non fatevi prendere dalla fretta.Sarà un weekend che vi porterà un po' di confuzioni. L'invito è quello di darsi da fare e non essere troppo impazienti.Potreste perdere la pazienza in queste giornate ma cercate di mantenere la calma. Sul lavoro la giornata parte con qualche dubbio in più, meglio rimandare ogni questione al prossimo lunedì.Settembre è un mese emoziante per i sentimenti. Sul lavoro invece gli astri vi invitano a smuovere le acque, soprattutto se svolgete un'attività sedentaria e ripetitiva.Potrete vivere un fine settimana molto divertente, soprattutto in amore. Tenete duro sul lavoro, arriveranno novità e magari anche nuove occupazioni.A livello professionale dovete cercare delle mediazioni. Qualche piccolo problema potrebbe bussare alla porta.Alcune situazioni sentimentali potrebbero appesantirsi nel fine settimana. In questo momento potrete prendere decisioni sul lavoro che potrebbero cambiare la vostra vita.C’è molta energia in amore. La situazione è favorevole anche sul lavoro, pur non escludendo qualche nervosismo di troppo.Avete la luna dissonante e questo richiede un po' di pazienza. Cercate di essere cauti sul lavoro, ora è il momento di darsi da fare.In amore potrebbero sorgere delle complicazioni che vi agitano. Nuove opportunità sul lavoro, ma per ora di naviga a vista.Potrete ritrovare la complicità con il partener e vivere belle emozioni. Sul lavoro potreste vivere una chiusura.