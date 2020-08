Oroscopo della settimana di Paolo Fox: Luna in soccorso per l'Ariete, cuore insoddisfatto per i Gemelli

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «L'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco cosa dicono le stelle .Luna aiuta nelle questioni sentimentali. Dare un’occhiata ai contratti e alle clausole. Domani niente più tensioni sentimentali. Possono portare avanti dei progetti importanti, senza strafare però.meglio sotterrare l’ascia di guerra. Le trattative ora come ora sono bloccate. Domani ci saranno delle difficoltà da superare in campo sentimentale. Bene Saturno e Giove.il loro cuore sarà insoddisfatto. Discussioni importanti sul lavoro. Domani iniia una fase di recupero con Venere e Marte favorevoli.meglio vivere i sentimenti. Non è il periodo migliore per firmare contratti. Domani potrebbero esserci delle piccole dispute che riguardano la vita sentimentale. Si risolverà tutto, ma non così in fretta.le storie fresche saranno importanti. Le finanze vanno migliorate. Domani ci saranno delle difficoltà sentimentali. Le situazioni stressanti meglio evitarle.ci saranno molti stimoli. Giornata che promette bene sul lavoro. Domani i nuovi incontri saranno favoriti. Energia in più da sfruttare sul lavoro.cielo ambiguo. Non devono avere paura di dire la verità. Non un mese di grandi novità. Domani il cielo regalerà soddisfazioni sentimentali. Problemi da risolvere sul lavoro.qualche preoccupazione sentimentale. Forse qualcosa non va per il verso giusto. Domani Luna favorevole. Sul lavoro c’è grande agitazione.Luna favorevole. Particolare attenzione alle spese. Domani ci sarà da recuperare un sentimento. Troppe cose da fare sul lavoro.hanno molti pianeti dalla loro parte. Negli affari le cose vanno meglio. Domani ci sarà da recuperare il tempo perduto dal punto di vista dell’amore. Fase di stallo per il lavoro.mancherà un po’ di passionalità. Non esagerare con le decisioni lampo. Domani Venere opposta che può alimentare un momento di crisi.giornata un po’ faticosa. Scelte vincenti sul lavoro. Domani potrebbero fare un incontro speciale. Soluzioni importanti si intravedono all’orizzonte.