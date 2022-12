Oroscopo Paolo Fox del weekend 17-18 dicembre: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 17-18 dicembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Avrete ottime idee da poter spendere sul lavoro. Siete pronti ad innamorarvi, ma dovrete lasciarvi andare. Potrete risolvere problemi che vi affliggono da tempo.

TORO. Avrete opportunità di cui potrete approfittare sul lavoro, mentre in amore continuate a portare avanti i vostri piani e superate i sentimenti nostalgici godendovi il vostro tempo con la persona che amate.

GEMELLI. Potete riprendere il controllo della vostra vita sul lavoro. In amore saprete come muovervi, ma preparatevi agli imprevisti. Cercate di chiarire dei dubbi che avete.

CANCRO. Sul lavoro potrete ottenere molto progressi, si potrebbero verificare però delle situazioni impreviste. Le giornate di sabato e domenica saranno positive per la famiglia, cercate di avere una comunicazione sincera con il partner.

LEONE. Scoprirete che le cose nel tuo lavoro non sono così serie come ti sembravano, potrebbe esserci un cambiameto che vi frutterà dal punto di vista economico. La vostra vita amorosa è armonizzata.

VERGINE. Non mettetevi a rischio in termini economici, potrete avere un po' di confusione, ma ci sarà la soluzione. In amore fate spazio alle priorità, non aspettate che agiscano gli altri.

BILANCIA. Potreste avere delle spese extra, ma non scoraggiatevi. Buone idee sul lavoro da mettere in pratica. Il weekend vi porta a riscoprire l'amore in modo insapsettato, se siete tristi non siate impazienti, quello che desiderate arriverà.

SCORPIONE. I vostri pensieri saranno concreti e attireranno denar. Saete in grado di superare gli ostacoli e realizzare progetti di lavoro. Bene l'amore, godetevi un weekend tranquillo con la vostra famiglia.

SAGITTARIO. Saranno giornate di entusiasmo sul lavoro, avrete notizie favorevoli su un progetto che vi interessa. Da sabato inizia un buon periodo dell'amore, approfittatene.

CAPRICORNO. Riuscirete in un progetto lavoratico, avrete molta energia ed entusiasmo. Cercate di confrontarvi con il partner e di mantenere però la calma.

ACQUARIO. Nuovi sviluppi VI aspettano sul lavoro e nell’economia, ma sono positivi. In amore troverete ciò che state cercando e più facilmente del previsto. Uscite e guardatevi intorno.

PESCI. Bene il weekend per quanto riguarda il lavoro. In amore vi sentirete attratti da una persona che conoscete da poco, fate attenzione soprattutto se avete una relazione, cercate di evitare situazioni che possono causare gelosie.

