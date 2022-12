Meteo, arriva la terza perturbazione della settimana: da giovedì pioggia e neve a bassa quota

Mentre buona parte dell'Italia è sotto la morsa dell'ultima perturbazione, gli esperti ne annunciano un'altra in arrivo già a partire da domani, giovedì 15 dicembre. La terza perturbazione della settimana porterà nuovamente piogge e freddo, ma anche neve a bassa quota su diverse regioni.

Il peggioramento si avrà già a partire dalla prima mattinata di Giovedì 15 quando nubi minacciose daranno luogo alle prime piogge su Sardegna e Liguria. Qualche piovasco bagnerà inoltre alcuni settori della Calabria tirrenica, ma qui per effetto (residuo) della precedente perturbazione. Con il passare delle ore il maltempo si estenderà nelle zone tirreniche del Centro e nel Nordest fino al Piemonte.

Nel pomeriggio il brutto tempo interesserà tutto il Centro-Nord con le precipitazioni che si faranno piuttosto intense e con qualche locale nubifragio a carico della Liguria e dei settori settentrionale ed occidentale della Toscana. In serata forti precipitazioni si estenderanno anche al Triveneto.Non solo pioggia però. Sul tratto alpino le precipitazioni nevose saranno molto abbondanti, ma viste le basse temperature i fiocchi si sposteranno anche in pianura, in Piemonte e, più raramente, in Lombardia occidentale, con possibili nevicate anche a Milano.

La perturbazione insisterà anche nella giornata di Venerdì in modo particolare sulle regioni del Centro e su parte del Nordest. Altrove, invece, si noteranno i primi segnali di un miglioramento, specie al Sud, preludio a un weekend decisamente meno piovoso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 14:54

