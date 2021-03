L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 29 marzo: «Acquario primo in classifica, pensieri per lo Scorpione»

Torna l'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 marzo a venerdì. La classifica dei segni zodiacali è stata mostrata come ogni lunedì a 'I Fatti Vostri'. Ecco i segni sul podio, queli che godono di un cielo propizio sul lavoro e nei sentimenti e quelli che risentono maggiormente dei pianeti dissonanti. Come dice sempre il noto astrologo televisivo: «Non credete, ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

SCORPIONE

Ultimo posto per lo Scorpione. Siete pensierosi questa settimana. Siete stanchi perché non potete fare progetti. Questa situazione può pesare alla lunga, ma attenzione all'amore. Non dovete allontanare le persone che sono importanti per voi. Dovrete presto fare delle scelte e dei cambiamenti.

CANCRO

Il Cancro all'undicesimo posto con Sole, Venere, Luna dissonanti. Attenzione a non prendervela con tutti, potreste essere più pungenti e polemici. Non fatelo nei confronti della famiglia e del lavoro. Dalla seconda metà di aprile avrete modo di concludere degli accordi, entro maggio e giugno di vedere luce. Ora siete agitati.

CAPRICORNO

Decima posizione nella classifica di Paolo Fox per gli appartenenti al segno del Capricorno. Ci sono stelle spigolose che possono indicare la necessità di un momento di riflessione. Saturno resta un'influenza determinante perché vi mette in osservazione.

PESCI

Nono posto per i Pesci. State vivendo sull'ottovolante la vita sentimentale e professionale. Tutto è altalenante, ma attenzione ai sentimenti. Quando qualcosa non va bene andate a fondo, però dovete superare un momento di tensione. Se siete appoggiati a una persona forte vi rendete conto che è più fredda. Dovete capire se si può andare avanti.

BILANCIA

Ottavo in classifica il segno della Bilancia. Grande 2021 perché avrete Giove e Saturno favorevoli. Potreste sposarvi o avere dei figli o andare in pensione e godervi la vita. In questi giorni però siete afflitti. Ogni responsabilità o conquista da una parte è bene, dall'altra vi mette in ansia perché avete paura di perdere tutto.

VERGINE

Al settimo posto, invece, c'è il segno della Vergine. Il cielo è promettente. Dal punto di vista sentimentale non ci sono più i problemi di inizio marzo. Se avete mantenuto tutto sotto controllo entro la fine di aprile deciderete cose d'amore e di lavoro.

TORO

A metà classifica, ossia al sesto posto, il segno del Toro. Aspettate un premio per come avete lavorato. Avrete delle riconferme perché quello che avete fatto negli ultimi due anni vi porta lontano. Datevi da fare, attenzione ai sentimenti che sono in recupero.

ARIETE

Ci sono tante sfide per un Ariete al quinto posto. Il 2021 vi porta la sensazione che queste sono le ultime settimane di tensione. Rispetto agli ultimi due anni le cose sembrano sbloccarsi. Non agite con rabbia se avete vertenze legali o problemi con i familiari. Dovete cercare di risolvere tutto.

LEONE

Sfiora il podio e si colloca al quarto posto il Leone. Buona settimana e weekend interessante. La prima cosa che dovete fare è pensare all'amore e accantonare le preoccupazioni. Questo è un momento in cui i rapporti con gli altri sono decisivi: dentro o fuori. Adesso state meglio, ottimo cielo per innamorarsi.

GEMELLI

Al terzo posto i gemelli. Cielo molto interessante, avete più idee e state portando avanti i vostri progetti. Dovreste ringraziare voi stessi perché la situazione è più fluida e potreste sviluppare tante cose nuove. Le idee vengono fuori meglio, cambiamenti all'orizzonte.

SAGITTARIO

Al secondo posto della classifica di Paolo Fox, con un oroscopo in netto miglioramento, c'è il segno del Sagittario. State recuperando perché avete davanti una settimana che vedrà una luna importante soprattutto nella seconda parte.

ACQUARIO

Primo l'Acquario. Non vi fate troppi problemi, le cose potrebbero rallentare per chi non ha il coraggio di fare scelte importanti. Questo è un anno che vi mette in gioco, la settimana vi aiuta a capire da che parte andare. Abbiate il coraggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 13:22

