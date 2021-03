Paolo Fox oroscopo del weekend: giornate sottotono per i Gemelli, l'Acquario trova nuove energie per il lavoro

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 27-28 marzo. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Leggi anche > Paolo Fox oroscopo della settimana dal 22 marzo: la classifica dei segni: il podio

ARIETE. Se qualcuno sta pensando a un ritorno di fiamma è meglio lasciare perdere. Cercate di riposare in questo fine settimana, la serata di sabato promette bene. Non mancheranno nuove opportunità professionali.

TORO. Notizia inaspettata in arrivo. Le questioni di lavoro si risolveranno lentamente da sole anhe se state attraversando un periodo controverso. Da domani la Luna è favorevole.

GEMELLI. La Luna opposta può portare dei conflitti conflitti, Giove e Saturno invece sono faor favorevoli. Cercate di mantenere la calma sul lavoro in queste settimane. La giornata di sabato sarà un po' sottotono.

CANCRO. I nati del segno si vogliono impegnare in una nuova relazione, non avete voglia di fare le solite cose, questo può essere un bene ma dovrete vivere questa fase con cautela. Chi riceverà proposte deve scegliere la migliore.

LEONE. La gelosia è una cattiva consigliera, cercate di non farvi travolgere e nella giornata di sabato potrete vivere delle grandi passioni. Sul lavoro state vivendo una fase di grande insoddisfazione, chi vuole però può portare avanti le proprie idee.

VERGINE. I nati del segno potranno verificare la tenuta di un sentimento. La luna è favorevole ma dovete cercare di fare attenzione alle finanze. In questo periodo dovrete cercare i giusti collaboratori.

BILANCIA. Fate attenzione alle polemiche in amore, c'è un po' di gitazione nell’aria. Nella giornata di sabato potrebbe accendersi un po’ di nervosismo per questioni rimaste in sospeso. Meglio non affaticarsi troppo.

SCORPIONE. Potrebbero nascere delle nuove opportunità, il cielo promette bene per il lavoro. I nati del segno Possono recuperare l’energia perduta, da sabato favorevole anche amore.

SAGITTARIO. In amore state vivendo un momento di grande stanchezza a causa anche della Luna dissonante. Nella giornata di sabato si può recuperare. Favorevoli anche Giove e Saturno.

CAPRICORNO. Nel fine settimana la Luna favorevole, ma nelle giornate di sabato e di domenica arriva qualche fastidio. Domani aumenta il desiderio di riconciliarsi con qualcuno. Ancora dubbi sul lavoro.

ACQUARIO. Questo non è un periodo d'oro per i sentimenti che sembrano essere poco definiti, non sottovalutate gli incontri nella giornata di sabato. Il periodo consente di ritrovare un po’ di serenità sul lavoro, potrebbero esserci anche dei cambiamenti a riguardo.

PESCI. Giornata controversa in amore quella di sabato, fate attenzione alla Luna opposta. Il lavoro non è facile da gestire, cercate di fare attenzione ai problemi che potrebbero nascere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA