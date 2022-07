Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 27 luglio: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 27 luglio. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Quella di oggi sarà una giornata di ritardi. Il cielo è prorompente e rischiate di fare troppo Forse in questi giorni dovrete cercare semplicemente di distrarvi ma gli impegni e le preoccupazioni non sono poche. Prudenza in amore.

TORO. La situazione astrologica di questi giorni va sfruttata, perché poi nel weekend seguiranno giornate confuse. Cercate di parlare con quelle persone che sfuggono e devono darvi delle risposte perché giovedì e venerdì potrebbero essere giornate meno interessanti anche sotto il profilo psicofisico.

GEMELLI. Le relazioni che nascono in questo periodo sono importanti, anche per casualità potreste fare una conoscenza speciale. Dedicatevi a nuovi progetti, è importante che facciate delle scelte entro il prossimo anno.

CANCRO. In questa giornata siete molto sensibili all'amore, non fate i pessimisti e guardatevi intorno. Un aiuto morale servirà per superare difficoltà che nascono nel lavoro e che sono ancora presenti. Questo è un cielo professionale molto combattuto.

LEONE. Concentratevi sui sentimenti in previsione di un Agosto che, sotto questo punto di vista, sarà bollente. Giove favorevole porta un coraggio che adesso viene ancora di più alimentato da queste stelle.

VERGINE. Tenete duro in previsione del prossimo autunno quando ci sarà un cielo decisamente migliore. Se c’è stato un distacco anche non voluto in amore tra Agosto e Settembre potrà nascere qualcosa di bello.

BILANCIA. I sentimenti non sono all'altezza della vostre aspettative. La giornata di oggi è una giornata in cui non c'è chiarezza e le coppie che hanno avuto problemi potrebbero arrivare anche a una rottura. Avete bisogno di serenità e di recuperare forza fisica, da domani tutto è più semplice.

SCORPIONE. Luna e Venere favorevoli invitano a vivere a pieno ai sentimenti. Giovedì e venerdì saranno giornate faticose al punto che addirittura già stasera qualcuno dormirà male o si sentirà un po’ sotto pressione.

SAGITTARIO. Tenete duro che ad Agosto tirerete un sospiro di sollievo con Venere e Giove favorevoli. Sole e Mercurio sono ottimi già da oggi. A Giugno ci sono state alcune tensioni e chi si è sposato da poco o convive non vuole sentire il senso di chiusura nel rapporto e rifiuta vincoli e gelosie.

CAPRICORNO. Luna e Venere assieme a Giove in contrasto parlano anche di rapporti sentimentali che magari non sono alla frutta. Sabato e domenica giornate migliori in un quadro generale di tensione, anche perché non vorreste tornare a fare delle cose che non vi piacciono.

ACQUARIO. Questa è una giornata interessante, approfittatene che nei giorni successivi ci sarà un calo. Avete voglia di rimettervi in gioco. Fate attenzione in amore, ritrovate lo spazio di intimità che è stato perduto persino con se stessi.

PESCI. Se qualcosa non funziona in amore oggi è la giornata giusta per parlarne. Chi ha pensato di avere sacrificato il proprio lavoro per amore adesso inizia a pensarla diversamente e vuole recuperare il tempo perduto. Attenzione ai rapporti con Vergine e Sagittario.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 11:33

