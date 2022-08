L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 13-14 agosto. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. I sentimenti andranno gestiti con attenzione nel fine settimana, anche se non ci sono rapporti in crisi non dovrete dare nulla per scontato. I progetti lavorativi vanno avanti con serenità.

TORO. La giornata di sabato parte con Venere favorevole, guardatevi attorno perché potreste fare incontri piccanti. Sul lavoro vi aspetta qualcosa di particolare con questo cielo.

GEMELLI. In amore è arrivato il momento di giocare, non prendetevi troppo sul serio nelle prossime ore. Riflettete bene sul lavoro prima di prendere delle decisioni.

CANCRO. Il fine settimana sarà molto interessante, soprattutto per chi vuole capire la tenuta di un rapporto. Sul lavoro possono capitare degli imprevisti, ma è meglio affrontare tutto con ottimismo e tranquillità.

LEONE. La giornata di sabato potrebbe essere una di quelle importanti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero venirvi in mente delle belle idee, approfittatene.

VERGINE. Venere presto sarà nel vostro segno e vi porterà a capire se un rapporto è ancora vivo oppure no. Sul lavoro potreste avere bisogno di un aiuto da un partner o socio.

BILANCIA. La Luna potrebbe regalarvi belle novità in amore nel corso del weekend. Le stelle sono dalla vostra parte e potreste approfittarne in campo professionale, favorite le collaborazioni.

SCORPIONE. La giornata di sabato in amore è positiva, avete tante passioni e avete voglia di dimenticare un passato che è stato turbolento. Sul lavoro cercate di non avere litigi con i colleghi.

SAGITTARIO. Il fine settimana parte sottotono per l'amore, cercate di dare le attenzioni che merita il partner. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo sembra problematico perché non vi sta bene nulla.

CAPRICORNO. La Luna è favorevole nel corso delle giornate di sabato e domenica, se avete attraversato una crisi, è arrivato il momento di ritrovare la tranquillità. Sul lavoro cercate di essere pazienti, attendete i risultati sperati.

ACQUARIO. Sabato è una giornata sottotono per l'amore, sul lavoro invece dovrete tenere sotto controllo le polemiche.

PESCI. Potrebbe essere un fine settimana di nuovi incontri che vi permetteranno di dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro non è il momento di stare con le braccia conserte, datevi da fare.

