Oroscopo di Paolo Fox del weekend: ecco le previsioni segno per segno

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 11:08

Anche questo venerdì arriva puntauale su Leggo.it Paolo Fox Amore, Fortuna e lavoro analizzati segno per segno per raccontare come saranno le giornate di sabato e domenica per i vari segni delloCi sono grosse difficoltà in amore. Vanno superate alcune incertezze sul lavoro, per questo è il momento di dare una svolta. Arriveranno delle soluzioni.Sono giornate in cui è meglio ascoltare e non parlare, soprattutto sul lavoro. Evitate i conflitti in generale.Ci sarà una piccola crisi sentimentale, ma le giornare saranno interessanti. Sul lavoro siete un po' stanchi e il weekend sarà piuttosto agitato.Chi ha vissuto un momento di crisi in coppia potrebbe ricucire il rapporto. Siate prudenti sul lavoro, questo sarà un periodo di grandi contraddizioni.Cercate di evitare tensioni inutili, nel fine settimana molte cose torneranno al loro posto. Cercare di non mettervi in condizioni di pericolo.Alcuni potrebbero non essere i grado di mantenere le promesse. La fatica si farà sentire e porterà a un weekend decisamente sottotono.Cielo importante dal punto di vista sentimentale, non dovete avere paura della verità. Giornate agitate a causa del lavoro.. La passione è in calo a causa del forte stress. Le giornate saranno interessanti sul lavoro e potrebbero portare anche qualche bella novità con sensazioni piacevoli.Le verità nascoste vanno tenute sotto controllo. Le coppie potrebbero risentire di una brutta crisi.Avreste bisogno di sentirvi rassicurati, ma in tal senso il weekend vi aiuterà. Domani le coppie potranno riconciliarsi. Gli sviluppi sul lavoro sono promettenti.Cercate di non alimentare troppo le tensioni in amore. Periodo di forte stanchezza. Alcune coppie programmeranno dei trasferimenti.Cercate di non programmare cose troppo stancanti. Domani la Luna farà ricucire uno strappo. Attenzione alle polemiche.