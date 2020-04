Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 12 al 19 aprile: «Due stelle al Capricorno, cinque all'Ariete e al Leone»

Oroscopo

Paolo Fox

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna la consueta classifica dei segni zodiacali più fortunati e l'assegnazione delle 'stelline' nella rubrica che il noto astrologo tiene sul settimanale "Di Più". Bene per i segni di fuoco Ariete e Leone, mentre settimana difficile per il Capricorno, che guadagna soltanto due stelle.Settimana difficile. Le emozioni amorose che ti accingi a vivere potranno essere altalenanti e forse può capitare di discutere un po' troppo con il partner. Cercate di evitare gli scontri, mentre sul lavoro sono in vista dei cambiamenti da gestire con prudenza.Tre stelle al segno del Toro. Bisogna non commettere azzardi soprattutto il 16 aprile. Perplessità dal punto di vista professionale con problemi nelle finanze a causa degli eventi vissuti in queste settimane. Un progetto non è andato in porto e forse siete prevenuti nei confronti di una persona.Settimana che si apre un po’ sottotono, ma nel weekend si recupera. La convivenza forzata a cui vi hanno costretto i recenti eventi, anziché favorire un recupero delle emozioni, ha forse creato tensioni. Agire, ma con prudenza, in amore e in ambito professionale. Tre stelle.La nuova settimana partirà bene, per poi subire un calo a partire da venerdì. Il consiglio è non recriminare in amore se siete in crisi con il partner. L'obiettivo è cercare un po' di stabilità. In ambito professionale ci sarà una decisione da rimandare. Una situazione che determina solo tre stelle.La settimana partirà con delle tensioni, per cui sarà il caso di non esporsi troppo. I problemi economici si affacciano e sarà necessario risolvere un problema. Le tensioni in casa non mancano da gennaio e non si può più rimandare. Bene la professione perché è tornata la voglia di programmare e di mettersi in gioco. Tre stelle.Tre stelle anche per i Pesci. Partenza sottotono e ripresa nel weekend. Domenica il Sole favorevole aiuterà nelle attività pratiche. Rinnovamento in vista per chi non è riuscito a far fronte ai problemi economici sorti negli ultimi tempi. In amore più spine che rose: ragionate.Va bene per i Gemelli che ottengono quattro stelle. La settimana è da sfruttare e da vivere al meglio. Potranno arrivare delle buone proposte lavorative, ma ci sono spese non previste. Chi ha vissuto un amore finito male nel passato ora dovrebbe cercare di lasciarsi andare alle emozioni.Buone notizie per il segno dello Scorpione. La settimana che sta per iniziare sarà foriera di occasioni positive, fatta eccezione per giovedì 16 aprile (giorno in cui sarai meno attivo). In amore vi siete ormai lasciati alle spalle le polemiche vissute nel mese di marzo ed è arrivato il momento di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, chi attende un rinnovo non ha da temere.Quattro stelle e desiderio di portare avanti nuovi progetti lavorativi. Si riaffiora dopo un periodo difficile e questa nuova vitalità professionale toglierà inevitabilmente spazio all’amore. I nati del segno che stanno uscendo da una delusione dovranno cercare di recuperare.Le stelle consigliano di sfruttare il prossimo weekend come momento di revisione, in positivo, delle proprie scelte. Disagio in ambito sentimentale per chi è in bilico tra due storie o chi trascina una relazione finita da tempo. Fattenzione nelle finanze e sul lavoro, e in particolare al rapporto con i capi. Quattro stelle.Cinque stelle all'Ariete. Settimana molto buona, ma nei primi giorni bisogna rimandare delle decisioni di tipo professionale. Mercurio in transito rende forti e affascinanti, ma continua la forte insoddisfazione dal punto di vista sentimentale. Bisogna chiedersi se vale la pena continuare un rapporto e in caso rivitalizzarlo.Cinque stelle. Mercurio torna favorevole e dà una spinta in amore. C’è passione e sono favoriti gli incontri su internet oppure il ritorno di un amore. Buone notizie anche dal punto di vista professionale perché è in arrivo del denaro, dopo mesi di privazione.