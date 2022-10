Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 17 ottobre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. In amore avete dovuto superare un po’ di difficoltà, forse siete stati troppo presi dal lavoro. In questa settimana sarete un po’ intolleranti e diffidenti, cercate di affontare le cose con calma.



TORO. In amore pretendete troppo. Se vi piace una persona volete capire se fa per voi, se è il caso di andare avanti: le occasioni non mancano. Per quanto riguarda il lavoro, le nuove proposte promettono bene, ma attenzione alla sfera economica.

GEMELLI. La Luna entra nel vostro segno da sabato e favorisce l'amore. Fate attenzione però alle giornate precedenti quando sarete un po' nervosi. Sul lavoro fate attenzione a qualche problema economico, alcuni progetti potrebbero dover essere rimandati.

CANCRO. L'amore è un po' agitato, vi sentite indecisi e non sapete come affrontare i problemi di cuore. Meglio prendere tempo perché le giornate sono turbolente e difficili. Per quanto riguarda il lavoro, non avete molti stimoli e dovrete modificare un progetto.



LEONE. Venere e dalla vostra parte e favorisce gli incontri, attenzione però se state tenendo i piedi in due staffe, presto vi verrà chiesto di fare chiarezza. Martedì e mercoledì la Luna vi aiuta sul lavoro, non manca l'entusiasmo.

VERGINE. Venere dalla vostra parte inizia un bel transito dalla prossima domenica. Saranno favoriti gli incontri. Bene le collaborazioni sul lavoro, i guadagni sono dietro l’angolo.

BILANCIA. Venere transita nel vostro segno e avete voglia di lasciarvi andare all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle conferme, ma la giornata di mercoledì sarà quella più promettente.

SCORPIONE. In settimana saranno favoriti i nuovi incontri. Bene le nuove storie, sono intriganti e promettono bene, soprattutto perché non c’è gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità non mancano e dopo un periodo difficile, finalmente stanno per arrivare le conferme.

SAGITTARIO. Avete voglia di lasciarvi andare, di vivere nuove avventure. La giornata di mercoledì sarà positiva perché Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà dalla vostra parte per diversi mesi, quindi cercate di capire come muovervi al meglio.

CAPRICORNO. In questo periodo state pensando molto al lavoro, poco all’amore, quindi le relazioni non procedono a gonfie vele come dovrebbero. Il 2023 porterà il successo sperato a lavoro, ora abbiate pazienza.

ACQUARIO. L’amore sta bussando alla vostra porta. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire: dovrete valutare i progetti con calma, senza fretta.

PESCI. Venere intrigante vi invita a lasciarvi andare all'amore. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcosa non va è inutile andare avanti: da fine ottobre tutto si risolverà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 12:12

