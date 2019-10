Navy, il look intramontabile anche per l'inverno: come realizzarlo a mano

Il mare anche d’inverno…Per ideare la nuova collezione, i creativi di We Are Knitters - brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, famoso per i suoi kit – si sono ispirati allo stile marinaro: un evergreen della moda soprattutto per quella femminile.



Nel caso della collezione di We Are Knitters è ancora più pertinente evocare lo stile Navy, termine che identifica tutti quei capi che rimandano a un trend di ispirazione marina e a figure come gli ufficiali, i marinai, ma anche i pescatori. Con in mente, in particolare, l’iconica Coco Chanel che negli anni ‘20 creò la prima maglietta a righe. Da lì a breve, molti altri stilisti iniziarono a ispirarsi a lei e, gradualmente, lo stile Navy divenne una tendenza ancora oggi attuale, in qualsiasi stagione.



Maglie, cardigan, sciarpe: i capi lavorati della Navy Collection, in vendita sul sito di We Are Knitters dal 15 ottobre, s’ispirano dunque a un’ambientazione marina con righe, linee rette e tonalità che vanno dal classico bianco al blu scuro e rosso.



Inoltre, sempre per rimanere in “tema mare”, la collezione è composta da kit denominati come i luoghi più rinomati per le splendide barriere coralline: Queensland, Wakatobi, Ningaloo, Lofoten Scarf, Noronha, Tubbataha…Luoghi di grande fascino e mistero.



Le informazioni più importanti e funzionali per questa nuova collezione – comprese le indicazioni d’acquisto e i livelli di difficoltà - si trovano sul sito We Are Knitters, al link della collezione. I gomitoli sono tutti di lana di grande qualità, uno dei marchi peculiari di We Are Knitters.



I kit sono caratterizzati dall’occorrente per realizzare i capi (gomitoli di lana, ferri da maglia in legno di faggio, ago da lana, il pattern-guida, la label ecc).

