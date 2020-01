Make-up solo per uomini, il trucco maschile inizia a spopolare: nuova moda o fuoco di paglia?

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilinizia a spopolare: sono sempre più frequenti i casi dipensato e prodotto appositamente per gli. Lo dimostrano chiaramente gli investimenti di tante aziende di cosmetici e moda in generale, anche se non si tratta certo di una novità assoluta. Come spiega l'Independent, l'azienda britannicaha lanciato da poco una linea diideata esclusivamente per gli. Un segno, questo, di una possibile, nuova frontiera mainstream. Il, d'altronde, non è certo quella che molti potrebbero considerare una 'aberrazione moderna': già nell'antichità, infatti, in diverse zone del mondo gli uomini erano soliti truccarsi. Si pensi, ad esempio, alle popolazioni asiatiche del III millennio avanti Cristo, ma anche ad un condottiero come Alessandro Magno, che si truccava sempre prima di andare in battaglia. Anche i Britanni, ai tempi della guerra contro i Romani, erano soliti coprirsi il viso con unguenti di colore blu.Il, quindi, non è certo una novità di questi ultimi anni. In parte, era già stato ampiamente sdoganato nel secolo scorso, grazie acome Prince, David Bowie e Boy George, ma anche band metal e punk. Quella moda, però, era rimasta circoscritta a determinati ambienti, specialmente tra i fan di queste leggende della musica, e non aveva mai attecchito a livello generale. Qualcosa, negli ultimi anni, è però cambiato e lo dimostra, ad esempio, la copertina di Love Magazine con unpesantemente truccato. Un uomo eterosessuale, sposato e con figli, ma soprattutto un simbolo di virilità e fascino maschile nonostante l'attenzione maniacale che l'ex calciatore ha sempre avuto per il proprio aspetto, sembra aver sdoganato un po' tutto. E forse è anche per questo che John Lewis ha deciso di vendere i prodotti di War Paint, azienda di make-up riservato al pubblico maschile.