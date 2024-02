Simonetta Gianfelici sfila a 60 anni: chi è la modella icona degli anni '80 tornata in passerella alla Milano Fashion Week

di Redazione web

Simonetta Gianfelici è tornata a sfilare a 60 anni. La top model romana, tra le più richieste negli anni '80 e '90, è salita in passerella alla Milano Fashion Week ospite di Antonio Marras. Incorniciata da piume, ha riportato la sua bellezza algida in scena, e il tempo non sembra averla scalfita.

Chi è Simonetta Gianfelici

La storia di Simonetta Gianfelici, top model di fama internazionale, è quella di un talento scoperto quasi per caso, che ha segnato l'epoca d'oro nella moda italiana e non solo. Nata a Roma nel 1963, la sua carriera decollò quando, ancora diciassettenne e studentessa al liceo artistico, fu notata da una sua insegnante che le suggerì di partecipare a un servizio di moda. Questo momento segnò l'inizio di un viaggio straordinario nel mondo della moda, spianando la strada a una carriera stellare che l'avrebbe vista diventare una delle muse predilette dai colossi del fashion come Mugler, Westwood, Versace, Gaultier, Valentino e Ferré.

La carriera

Il suo debutto avvenne con un servizio fotografico che rimarrà nella storia: nel 1982, le pagine di Vogue France e successivamente di Vogue Italia la ritraevano attraverso l'obiettivo di Helmut Newton, consacrando il suo ingresso nel firmamento delle top model.

Bellezza senza età

Simonetta Gianfelici incarnava a pieno quest'aura di eleganza austera, ponendosi su una linea che la collegava a figure iconiche come Carmen Dell'Orefice e la collega italiana Elisabetta Dessy, pure tornata in passerella a 60 anni, dimostrando che la bellezza e il carisma non hanno età. A conferma di ciò, la Gianfelici è tornata a sfilare per Antonio Marras nella collezione Autunno/Inverno 2024, dimostrando che il suo appeal rimane inalterato nel tempo. La sua presenza sulla passerella non è solo un tributo alla sua carriera, ma rappresenta anche un forte messaggio di age diversity nella settimana della moda di Milano, sottolineando come l'eleganza e la femminilità siano attributi che evolvono senza mai svanire. Simonetta Gianfelici, con la sua innata eleganza e la sua carriera straordinaria, continua a essere un simbolo di come la moda possa essere inclusiva e celebrare la bellezza a ogni età.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA