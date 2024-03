Perché le mutandine da donna hanno un fiocchetto cucito davanti? La risposta che non tutti conoscono

di Redazione web

C'è chi le preferisce funzionali, chi ne fa uno strumento di seduzione. Di fatto, le mutande fanno parte della quotidianità di ogni donna al punto tale da non porsi troppe domande su dei dettagli ormai metabolizzati. Uno su tutti: vi siete mai chiesti perché sugli slip femminili è cucito, nella parte anteriroe, un fiocchetto? Spoiler: non si tratta di un mero vezzo estetico.

La presenza dei fiocchi sulle mutande da donna, siano esse slip o tanga, getta le sue radici nell'antichità, e più precisamente nel Medioevo. Molto lontano dall'essere un mero dettaglio per donare femminilità, il fiocchetto aveva uno scopo ben preciso in un'epoca in cui le donne erano spesso solite vestirsi al buio: si svegliavano presto per occuparsi della cura della casa e non disponendo di energia elettrica, spesso toccava loro procedere a tentoni anche per vestirsi.

Ecco che tornava utile cucire un fiocchetto sulla parte anteriore delle mutande per adempiere a una duplice funzione.

