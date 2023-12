​Capodanno e le tradizioni, l'intimo rosso: il colore non basta a portare fortuna

di Redazione web

San Silvestro e Capodanno. Giornate di bilanci e di buoni propositi, dove regna una tradizione: indossare intimo (slip, boxer e completini) rigorosamente rosso. Ma c'è di più. Il colore non basta a portare fortuna.

Come indossare l'intimo a San Silvestro e Capodanno

Occorre seguire delle regole. L'ultimo dell’anno l'intimo va indossato al contrario, cioè con le cuciture all'esterno, mentre a Capodanno devono essere voltati, per far iniziare l’anno nuovo per il verso giusto.

La regola

Non solo. Secondo la tradizione i boxer, gli slip e i completini, una volta passato il Capodanno, devono essere gettati via oppure non essere mai più indossati. I

Mai comprarla

La biancheria, sempre secondo la tradizione, non deve essere comprata. Deve trattarsi di un regalo.

La tradizione

L'antica tradizione risale all’antica Roma, quando a Capodanno si era soliti indossare capi di abbigliamento di colore rosso. All’epoca, però, lo si faceva per vincere la paura della guerra e del sangue. Nel corso dei secoli questa usanza si è consolidata.

Oggi indossare qualcosa di rosso è diventato per tutti sinonimo di fortuna. In Brasile il colore fortunato è il bianco.

