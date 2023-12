Alessandro Borghese, il menù di Capodanno: quanto costa il cenone nei suoi ristoranti di Milano e Venezia

di Redazione web

Un cenone di Capodanno ma anche un'esperienza in un mondo incantato fatto d'amore, quello proposto dallo chef Alessandro Borghese nel suo ristorante di Milano. L'evento, che si chiama "Ale In Loveland – Love is in the New Year!", si tiene nel suo "AB – Il lusso della semplicità", che per l'occasione è stato decorato per ricreare un'atmosfera romantica e suggestiva «per trasportare gli ospiti in un sogno ad occhi aperti», si legge sul sito. I fan dello chef di "4 Ristoranti" potranno anche scegliere di finire l'anno nel locale di Venezia, affacciato sul Canal Grande, e godere dello stesso menù.

Il Capodanno di Alessandro Borghese

Il veglione di Capodanno da Borghese comincia alle 19.30 e comincia con cocktail e aperitivo finger food, passa per gli antipasti, doppio primo (uno con astice, l'altro con tartufo), un secondo a base di petto d'anatra. Ci sono poi i dolci e l'immancabile cotechino con le lenticchie allo scoccare della mezzanotte. A completare la proposta, gli abbinamenti con i vini e i cocktail del bartender Giorgio Facchinetti, e la musica. Il costo della cena è di 280 euro.



Il menu completo

Cocktail di Benvenuto by Giorgio Facchinetti

Finger Aperitif

Aspic di Insalata russa

Tartelletta al granchio, mela e lime

Salmone selvaggio affumicato, panna acida e cipollina

Starter

Cocktail di gambero rosso, caviale, agrumi

Branzino in cartoccio con guazzetto di molluschi e crostacei

First Course

Minestra di astice blu, il mio Spaghettone Pasta Armando “il più grosso” spezzato, fagioli cannellini, rosmarino

Tortellini, panna e parmigiano, tartufo bianco wine pairing

Second Courses

Petto d’anatra all’arancia, radicchio tardivo di Treviso, latte fermentato e foglia di senape

Pre-dessert

SgropPINO

Dessert

Profitterol al cioccolato bianco e tartufo

Dopo la mezzanotte

Cotechino e Lenticchie

La mia Cacio&Pepe

