Capodanno, per il cenone fino a 300 euro a famiglia. Il pesce da scegliere per risparmiare e il rincaro che non ti aspetti

Il Capodanno degli italiani? Per nove su dieci sarà in casa, propria, di amici o parenti. Per gli altri la scelta ricade su ristoranti e agriturismi, ma per tutti ci sarà da mettere mano al portafogli. Secondo una indagine Coldiretti/Ixe', per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 98 euro in media a famiglia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2%), con un minimo di spesa che parte da 50 euro fino ad arrivare a 300 (e più). Grande protagonista in tavola è il pesce, e se le vongole registrano un forte rincaro (+32%), per chi vuole risparmiare un'alternativa arriva dall'Atlantico.