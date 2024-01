Kendall Jenner e Bad Bunny di nuovo insieme? «Hanno trascorso il Capodanno con gli amici alle Barbados»

di Alessia Di Fiore

Nonostante le voci che davano la storia tra la supermodella Kendall Jenner e il cantante Bad Bunny come finita, pare che i due abbiano deciso di trascorrere insieme una serata speciale come quella di capodanno.

L'ex coppia, secondo quanto riportato da TMZ , è rimasta in ottimi rapporti ed è volata alle Barbados in compagnia di alcuni amici, tra cui Justin Bieber e la moglie Hailey, per festeggiare l'inizio del 2024.

«Non scorre cattivo sangue», aveva rivelato a metà dicembre una fonte vicina alla coppia, secondo la quale i due si sarebbero lasciati a causa dei troppi impegni lavorativi.

