Pensa di essere stato colpito da una pietra, dopo 4 giorni va in ospedale e fa una scoperta choc: «Non potevo crederci»

Mateus Facio, un studente di medicina brasiliano di 21 anni, stava festeggiando il capodanno in spiaggia con gli amici quando ha sentito un colpo sulla testa. Si è fatto aiutare da un amico per fermare il sangue e poi ha ricominciato a fare festa. Si è fatto il bagno, ha ballato, si è divertito. Così per ore e ore. Pensava fosse stato colpito da una pietra, e invece, dopo 4 giorni, ha scoperto di avere un proiettile conficcato nel cervello.