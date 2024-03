Ameba nel cervello, 10 casi negli Usa: colpa di lavaggi nasali sbagliati. Bassetti: «Non usate acqua di rubinetto»

Un'ameba nel cervello dopo lavaggi nasali sbagliati. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani descrivono «10 casi di pazienti con infezione da Acanthamoeba non cheratite che hanno riferito di aver eseguito risciacqui nasali prima di ammalarsi». Sono 7 uomini e 3 donne, «tutti immunocompromessi», spiegano i Cdc. «La maggior parte faceva risciacqui da mesi o addirittura per anni e almeno la metà utilizzava acqua del rubinetto», sottolinea l'autorità sanitaria.